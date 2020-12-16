На 16 декабря на больничном по Covid-19 находится 451 школьник, 56 воспитанников детских садов и 76 студентов. Болеет 361 преподаватель.

На 16 декабря на больничном по Covid-19 находится 451 школьник, 56 воспитанников детских садов и 76 студентов. Болеет 361 преподаватель. Наиболее сложные ситуации в коллективах образовательных учреждений в Юрьев-Польском, Ковровском и Петушинском районах.«С 21 декабря школы в 13 муниципалитетах принято решение отправить детей на каникулы. На некоторых территориях учащиеся досрочно уйдут на каникулы с 25, 28 и 29 декабря», - отметил в ходе очередного «коронавирусного» брифинга исполняющий обязанности директора департамента образования Михаил Соловьёв.С 21 декабря на каникулы уходят ученики 5-11 классов в Гусь-Хрустальном, Коврове и Радужном, а также в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Меленковском, Муромском, Селивановском и Собинском районах. В Киржачском и Юрьев-Польском районах на каникулы отправят лишь часть школ.