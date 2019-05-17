Встречу с противниками строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади города проведет 18 мая в 9 часов по московскому времени глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В дискуссии будет участвовать группа из 30 человек. В Интернете будет вестись трансляция этой встречи.

Встречу с противниками строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади города проведет 18 мая в 9 часов по московскому времени глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В дискуссии будет участвовать группа из 30 человек. В Интернете будет вестись трансляция этой встречи.Александр Высокинский считает, что "граждане должны видеть эту дискуссию", сообщает "Интерфакс"."Вести дискуссию в сквере было достаточно сложно, — подчеркнул глава Екатеринбурга. — Дискуссия должна вестись в цивилизованной обстановке".16 мая президент России Владимир Путин на медиа-форуме ОНФ, который в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24", подчеркнул, что храм должен объединять, а не разъединять людей. Глава российского государства предложил путь к разрешению спорной ситуации: провести опрос "быть или не быть храму". На проведение опроса выделено 20 дней."И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", — подчеркнул Путин.Он призвал власти Екатеринбурга решить этот вопрос в интересах тех людей, которые реально проживают в городе.Несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга проходят в Екатеринбурге с 13 мая. За три дня акций были задержаны десятки человек, на 98 участников акции составлено 102 протокола. Было арестовано три десятка человек.Храм святой Екатерины был разрушен при советской власти. Но восстановить его на прежнем месте возможности нет. Поэтому городские власти рассматривали несколько мест для строительства новодела, но, не спрося жителей Екатеринбурга, решили строить новый храм в сквере в центре. До проведения опроса жителей Екатеринбурга строительство храма приостановлено.