В Москве инспекционную поездку на Аэроэкспрессе в Шереметьево совершил министр транспорта Евгений Дитрих. Когда же ждать возобновления авиасообщения и по России, и с внешним миром?

В Москве инспекционную поездку на "Аэроэкспрессе" в Шереметьево совершил министр транспорта Евгений Дитрих. Когда же ждать возобновления авиасообщения и по России, и с внешним миром?Белорусский вокзал. Отсюда — самый прямой путь в крупнейший аэропорт страны. На перронах пусто. Немногочисленным пассажирам напоминают о социальной дистанции. На входах измеряют температуру. Исключение не делают даже для министра транспорта Евгения Дитриха. В первую очередь — инспекция к кассам, чтобы купить маску и перчатки."Мы разговаривали со многими пассажирами. Все с радостью возвращаются на работу, в поездки, но многие говорят, что им очень страшно, что они могут заразиться. Именно для того, чтобы эту боязнь снизить, чтобы показать, что транспорт безопасен, именно для этого все это", — отметил Евгений Дитрих.Коронавирус поразил транспортную отрасль едва ли не сильнее остальных. Объем авиаперевозок внутри страны упал на 88%, за ее пределы — на 90%.О снижении пассажиропотока на авиарейсах можно судить и по количеству людей в поездах "Аэроэкспресса". Прямо пропорциональное. Примерно 2% от прежнего уровня. В этом вагоне и вовсе никого. Единственный плюс — соблюдение так называемой социальной дистанции.На поддержку отечественных авиакомпаний, которые терпят убытки, будут выделены огромные деньги. Об этом недавно говорил президент: "Мы уже решили выделить экстренную помощь, более 23 миллиардов рублей, российским авиакомпаниям, чтобы они могли направить их на выплату зарплат экипажам, персоналу, на услуги аэропортов, расходы по лизингу и другие цели. Но для того, чтобы средства не были потрачены впустую, аэропорты должны позаботиться о здоровье пассажиров. В Шереметьево, который потерял 96% рейсов по сравнению с маем прошлого года, в работу уже включились. Сотрудники службы авиационной безопасности встречают вылетающих в полной защитной экипировке".Всем пассажирам измеряют температуру с помощью тепловизоров, дезинфицируют багаж и едва ли не каждый уголок терминалов."Обрабатываются зоны скопления людей, зоны, где работают сотрудники аэропорта непосредственно", — отметил Юрий Лейчук, инструктор-дезинфектор Московского городского центра дезинфекции. Причем система продублирована несколько раз: на входе, регистрации, досмотре и посадке на рейс.Таких стандартов должны придерживаться все аэропорты страны. Только тогда перевозки могут вновь встать на крыло."Внутренние перевозки, которые, я надеюсь, начнут интенсивно восстанавливаться, начиная со второй половины июня, нам предоставят такую базу. Внутри страны. Но мы обязательно должны думать и смотреть вперед на международные рейсы", — сказал Евгений Дитрих.Запуск международного авиасообщения будет зависеть от многих факторов. По оптимистичным прогнозам, первые самолеты могут полететь за границу не раньше середины июля.