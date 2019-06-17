Президент французского Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе. Также глава ПСЖ сообщил, что клуб нуждается в серьезной перестройке.

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе. Также глава "ПСЖ" сообщил, что клуб нуждается в серьезной перестройке."Я понял, что изменения необходимы, иначе мы ничего не добьемся. Игрокам надо взять больше ответственности на себя. Они здесь не для того, чтобы угождать друг другу. Звездное поведение в команде я больше не потреплю", – цитирует Аль-Хелаифи France Football.Также он рассказал, что в руководстве "Пари Сен-Жермен" произойдут изменения, которые должны пойти на пользу клубу. Напомним, что в прошедшем сезоне "ПСЖ" стал чемпионом Франции, однако не смог добиться успеха в Лиге чемпионов.