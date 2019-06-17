О комплексной работе сотрудников МВД России по противодействию распространению пропаганды наркотиков в Интернете и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Стратегия сохранения здоровьяЭффективность борьбы с наркоманией во многом зависит от того, как выстроена система профилактики этого пагубного явления. Формы и методы профилактики постоянно совершенствуются и изменяются в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. О комплексной работе сотрудников МВД России по противодействию распространению пропаганды наркотиков в Интернете рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела реализации государственной политики в сети Интернет и административной практики Управления организации оперативно-профилактической работы Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России полковник полиции Дмитрий Царский.Направления бюджетной политикиМногогранная деятельность Министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности и правоохранительной деятельности напрямую зависит от бюджетного финансирования и требует всеобъемлющего, отвечающего современному уровню развития общества финансово-правового регулирования.Об основных задачах бюджетной политики на 2018-2020 годы читайте в статье заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции Виталия Шулики.«Недостатки бывают полезны»Актёр театра и кино Алексей Макаров рассказал, как относится к неудачам и что нужно сделать, чтобы стать сильнее самого себя.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 6 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.