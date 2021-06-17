В городскую прокуратуру обратились родители ребенка. В одном из батутных центров Владимира малыш получил травму. На место выехали сотрудники и нашли нарушения требований ГОСТа. По данным

В городскую прокуратуру обратились родители ребенка. В одном из батутных центров Владимира малыш получил травму. На место выехали сотрудники и нашли нарушения требований ГОСТа. По данным прокуратуры, организация использовала батутные арены и другие аттракционы без разрешительной и эксплуатационной документации. Отсутствовали журналы учета допусков аттракциона к эксплуатации, учета технического обслуживания и ремонта, наличие и ежедневное заполнение