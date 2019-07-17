Злоумышленник, под видом инкассатора, унес из автомобильного салона более пяти миллионов рублей, после чего спокойно уехал на велосипеде. Полицейские задержали мошенника и его подельников, скоро они предстанут перед судом.

Полицейские завершили расследование дела мошенников, похитивших крупную сумму из ярославского автосалона, об этом во вторник, 16 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным страже порядка, злоумышленник, одетый в униформу инкассатора, пришел в автомобильный салон, забрал выручку – более пяти миллионов рублей, и спокойно покинул место преступления на велосипеде.Сотрудники организации осознали произошедшее только после прибытия настоящих инкассаторов, и обратились в правоохранительные органы.Полицейские установили личность предполагаемого преступника и его подельников, а затем провели задержание."Следствием установлено, что преступление было совершенно организованной группой и тщательно спланировано. Фигурантами подготовлено необходимое форменное обмундирование, приобретены сотовые телефоны для связи, сим-карты, велосипед, а также оттиск штампа для инкассации", — говорится в сообщении ведомства.Мошенники основательно подготовились – провели предварительную разведку, следили за инкассаторским авто, и как только он выехал на маршрут, непосредственный исполнитель отправился на "дело".К слову, мужчина, представившийся "перевозчиком денег", был "выписан" из Москвы, чтобы в дальнейшем избежать компрометирующих встреч с кем-то из работников автосалона, которые могли бы его опознать.В настоящее время, уголовное дело по статье "Мошенничество", передано в суд.