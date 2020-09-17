Старт запланирован на завтра.

Завтра в Коврове начнется традиционный Чемпионат и Первенство России по мотоциклетному спорту. Ковров до сих пор известен как один из редких городов России, где живо производство мототехники и мотоспорт. Здесь даже открылся музей мотоциклов.В этом году он примет около 200 спортсменов со всей России. Наша область тоже выставит своих спортсменов - заявили свое участие 20 мотогонщиков.Торжественное открытие соревнований состоится 19 сентября в 10:30.Заключительная гонка пройдёт на трассе «Южная» спортивной школы #мотодромарена (ул. Еловая, д. 1). Гости соревнований будут размещаться на крытых трибунах на 3000 посадочных мест с обзором на всю трассу.