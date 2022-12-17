Создатели Кузьминской игрушки, о которой мы рассказывали в нашем эфире, продолжают удивлять....

Создатели "Кузьминской игрушки", о которой мы рассказывали в нашем эфире, продолжают удивлять. Теперь уже театрального зрителя. В Вязниках можно будет увидеть новогодний балет Щелкунчик.Это новая большая работа московского балетмейстера Анатолия Емельянова. В Вязниках танцор вместе с супругой Анастасией Качаевой создал школу классического балета, а теперь мечтает открыть хореографическое училище. И где, в старейшем здании с богатой 200-летней историей. Для этого танцор занялся реставрацией дома Панникова. Там уже заменены окна и пол, отштукатурены стены. Средства от спектакля так же пойдут на восстановление здания. Премьера 21 декабря.Анатолий Емельянов, художественный руководитель и балетмейстер московского театра:- Я Дроссельмейер буду, кукла Маша и принц тоже будут па-де-де танцевать взрослые артисты. Все остальное будут танцевать наши воспитанники, наши дети. В апреле этого года мы делали спектакль "Спящая красавица", все средства которого были переведены в помощь беженцам Донбасса. С удовольствием бы еще сделали благотворительные спектакли, просто нужно решение администрации.