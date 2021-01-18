По версии следствия, он незаконно выписал премии себе, замдиректору и главному бухгалтеру. Общая сумма ущерба составляет почти 3 млн рублей.

Октябрьский районный суд Владимира оставил в СИЗО генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Александра Королева до 18 марта.Напомним, что 24 ноября следственный комитет региона возбудил против него уголовное дело по статье «присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».По версии следствия, он незаконно выписал премии себе, замдиректору и главному бухгалтеру. Общая сумма ущерба составляет почти 3 млн рублей.С 25 ноября руководитель находится в следственном изоляторе.