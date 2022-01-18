Следственный отдел МО МВД России «Ковровский» завершил расследование уголовного дела в отношении...

Следственный отдел МО МВД России «Ковровский» завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Ивановской области. Мужчину обвинили в мошенничестве.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, обвиняемый увидел на интернет-сайте объявление о продаже в городе Коврове автомобиля "ЗИЛ" стоимостью 130 000 рублей.Перезвонив по указанному в объявлении номеру и договорившись о встрече, фигурант приехал в Ковров. Осмотрев "ЗИЛ", злоумышленник выразил намерение его приобрести и, сообщив владельцу автомобиля, что не имеет в настоящее время денежных средств, попросил передать ему авто «под расписку». Получив согласие, для создания видимости правомерности своих действий, покупатель составил расписку от своего имени с обязательством выплатить 130 000 рублей в течение двух месяцев. На автомобиле он уехал в Ивановскую область, где в последствии сдал его в пункт приема металла, а вырученные деньги в сумме 35 000 рублей потратил.Денежные средства за проданный автомобиль ковровчанин так и не получил, после чего обратился с заявлением в полицию.Житель Ивановской области, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, был задержан оперативными сотрудниками полиции и дал признательные показания.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/