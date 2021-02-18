Трагедия произошла в результате дорожно-транспортного происшествия.

В Муроме в войсковой части погиб солдат-срочник. Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами по факту смерти военнослужащего.Пресс-служба Западного военного округа скупо сообщает , что трагедия произошла в результате дорожно-транспортного происшествия. “Вестям” из информированных источников стало известно, что солдат служил в инженерно-саперной бригаде, находился в наряде по автопарку. Подъезжающая к воротам машина не успела затормозить и задела военнослужащего. Все обстоятельства уточняются.