В отношении фигурантов, желавших избежать ответственности за административные правонарушения, возбуждены уголовные дела.
Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).
6 февраля 2021 года инспекторами ДПС ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району был остановлен автомобиль «Хендай», которым управлял фигурант. У сотрудников полиции возникли сомнения в том, что водитель находится в трезвом состоянии. Ему было предложено пройти освидетельствование, однако мужчина сразу признался, что с утра действительно употреблял спиртное.
Находясь в служебном автомобиле, водитель, несмотря на предупреждения полицейского об уголовной ответственности, стал предлагать денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности. Деньги в сумме 3050 рублей подозреваемый положил в бардачок.
О произошедшем сотрудники полиции сообщили в дежурную часть. Противоправный факт был задокументирован сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
Аналогичный факт пресечен сотрудниками полиции в Петушинском районе, где 34-летний водитель предложил денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности за управление транспортным средством, имеющим неисправности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Оперативно-розыскная часть собственной безопасности и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области напоминают: перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто взятку дает или от чьего имени взятка передается взяткополучателю.
Обо всех фактах подготовки или совершения противоправных действий коррупционной направленности граждане могут сообщить по следующим телефонам:
- дежурная часть УМВД: 8 (4922) 37-43-08 (круглосуточно);
- дежурный УЭБиПК УМВД: 8 (4922) 32-46-48 (круглосуточно);
- телефон доверия УМВД: 8 (4922) 35-40-49 (круглосуточно);
- телефон оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД: 8 (4922) 32-47-76 (для обращения по вопросам компетенции службы собственной безопасности, в том числе заявительской информацией о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел);
- горячая линия Общественной палаты РФ "Стоп, коррупция!": 8-800-700-8-800 (круглосуточно).