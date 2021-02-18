В отношении фигурантов, желавших избежать ответственности за административные правонарушения, возбуждены уголовные дела.

Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).6 февраля 2021 года инспекторами ДПС ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району был остановлен автомобиль «Хендай», которым управлял фигурант. У сотрудников полиции возникли сомнения в том, что водитель находится в трезвом состоянии. Ему было предложено пройти освидетельствование, однако мужчина сразу признался, что с утра действительно употреблял спиртное.Находясь в служебном автомобиле, водитель, несмотря на предупреждения полицейского об уголовной ответственности, стал предлагать денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности. Деньги в сумме 3050 рублей подозреваемый положил в бардачок.О произошедшем сотрудники полиции сообщили в дежурную часть. Противоправный факт был задокументирован сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.Аналогичный факт пресечен сотрудниками полиции в Петушинском районе, где 34-летний водитель предложил денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности за управление транспортным средством, имеющим неисправности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Оперативно-розыскная часть собственной безопасности и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области напоминают: перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто взятку дает или от чьего имени взятка передается взяткополучателю.Обо всех фактах подготовки или совершения противоправных действий коррупционной направленности граждане могут сообщить по следующим телефонам:- дежурная часть УМВД: 8 (4922) 37-43-08 (круглосуточно);- дежурный УЭБиПК УМВД: 8 (4922) 32-46-48 (круглосуточно);- телефон доверия УМВД: 8 (4922) 35-40-49 (круглосуточно);- телефон оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД: 8 (4922) 32-47-76 (для обращения по вопросам компетенции службы собственной безопасности, в том числе заявительской информацией о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел);- горячая линия Общественной палаты РФ "Стоп, коррупция!": 8-800-700-8-800 (круглосуточно).