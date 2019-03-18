Бывший тренер сборной России по хоккею Олег Знарок может возглавить московский Спартак. Кроме него на эту должность претендуют еще три кандидата.

Бывший тренер сборной России по хоккею Олег Знарок может возглавить московский "Спартак". Кроме него на эту должность претендуют еще три кандидата.В сезоне 2018/19 посты генерального менеджер и главного тренера совмещал Алексей Жамнов. В новом сезоне Жамнов сосредоточится только на одном направлении, а у команды будет новый тренер. Не исключено, что им станет Олег Знарок, под руководством которого сборная России выигрывали чемпионат мира 2014 года и Олимпийские игры в 2018 году.Алексей Жамнов подтвердил ТАСС, что в клубе рассматривают кандидатуру Знарка. " Рассматриваются многие кандидатуры на пост главного тренера "Спартака", в их число входит и Олег Знарок. На данный момент у нас четыре кандидата. Но решение пока не принято, — это процесс не быстрый", — заявил Жамнов.