Девушка похитила гаджет у приятеля, пока он спал, и скрылась.

В марте текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 30-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему мобильного телефона. Материальный ущерб составил 14 000 рублей.Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что накануне проводил вечер с девушкой. Утром девушки уже не было, а мобильный пропал.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемую, жительницу города Кольчугино.Злоумышленница созналась в содеянном, пояснив, что воспользовалась моментом, когда приятель уснул, забрала его телефон и ушла. Гаджетом она планировала пользоваться сама.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенный телефон возвращен законному владельцу.