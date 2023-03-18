При пожаре во Владимирской области эвакуировали 15 человек, из них 4 ребенка. 18 марта 2023 года в...

При пожаре во Владимирской области эвакуировали 15 человек, из них 4 ребенка.18 марта 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: о. Муром, ул. Калинина, д. 19.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение кровли. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для эвакуации, разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом, и ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Пострадала кровля, внутренняя отделка и имущество 2-го этажа.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС эвакуировали с места пожара 15 человек, из них 4 ребенка.К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 30 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области