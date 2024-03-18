Об этом сообщают в пресс-службе регионального Правительства.

Несколько владимирских проектов прошли в полуфинал всероссийского конкурса «Ты в игре!» Об этом сообщают в пресс-службе регионального Правительства.Среди проектов: «Golden Ring Ultra Trail 100» от команды Running Heroes Russia, «Я могу: кролем, брассом, баттерфляем!» от АРДИ «СВЕТ», «Мой фитнес – IТ-платформа для здоровья и фитнеса» и «Чемпионат дворовых команд 2024».Гран-при конкурса – один миллион рублей, приз победителю в каждой номинации – 300 тысяч рублей. Также предусмотрен специальный приз победителю народного голосования.Отдать свой голос за земляков можно .