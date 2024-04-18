Правоохранители требуют организовать отвод ливневых стоков с улицы Садовой города Кольчугино.

Правоохранители требуют организовать отвод ливневых стоков с улицы Садовой города Кольчугино. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В прошлом году на улице Садовой был проведён ремонт дорожного полотна. В частности, строители проложили трубы и прокопали канаву для воды. Однако данных мероприятий оказалось недостаточно для полноценного отведения ливневых стоков. Вода начала разливаться по округе и подмывать территорию детского сада.В адрес главы райадминистрации было внесено представление, которое осталось без удовлетворения. Тогда прокуратура обратилась в суд.«Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.