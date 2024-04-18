Самолеты будут следить за пожарной безопасностью лесов Владимирской области с 1 мая. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, над 33-им регионом, а еще над Калужской,

Самолеты будут следить за пожарной безопасностью лесов Владимирской области с 1 мая. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, над 33-им регионом, а еще над Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями начнут летать 10 воздушных судов. Сообщения о возгораниях будут передаваться в МЧС России и федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства.