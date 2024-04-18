В Муроме начала работу новая детская поликлиника
Сегодня ее посетил губернатор Александр Авдеев....
В Муроме начала работу новая детская поликлиника
Сегодня ее посетил губернатор Александр Авдеев. Подробнее об оснащении нового муромского медучреждения - в материале Марии Артес.
Детская площадка, просторные гардеробные, удобная регистратура. 100 врачей готовы принимать порядка 13-ти тысяч детей из разных районов. Открытия этой поликлиники жители ждали с нетерпением.
Трехэтажный корпус, площадью 5 тысяч квадратов, появился благодаря нацпроекту "Здравоохранение". На его строительство выделили свыше 440 миллионов рублей.
Светлана Ярикова, мама:
- Впечатления самые хорошие. Большое здание, удобное. Большие коридоры. Новое оборудование. Кабинеты все новые, - удобные для пациентов и для родителей.
Губернатор Александр Авдееев и председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова пообщались с маленькими пациентами и их родителями. Здесь есть хирургический блок, травмпункт, рентген-кабинет. Авдеев пообещал помочь с оборудованием.
Выявить гастрит, эрозию стенок желудка, предотвратить появление язвы поможет гастроскопия. Процедура занимает не менее 7 минут. Ежедневно, - говорят врачи, - обследование проходят, как минимум - четыре человека.
Сигнал даст знать, когда инструменты готовы к использованию. После каждого пациента аппарат - стерилизуют. Также в поликлинике работает "школа сахарного диабета".
В будущем в поликлинике планируется открыть и профилактическое отделение, чтобы дети до года могли проходить обследования за один день.
Татьяна Пивикина, главврач муромской районной детской больницы:
- Дети приходят, их сразу осматривает травматолог, и педиатр делает заключение. Если это годовичок, то все специалисты, лаборатории, чтобы все это было сделано за один день.
Губернатор заверил, что работа по привлечению в медучреждения региона молодых специалистов будет продолжена.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- По жилью надо помогать. Мы сейчас увеличили первичный взнос, для тех, кто приезжает, с полмиллиона - до миллиона. В любом случае, мы вкладываемся в обновление инфраструктуры.
Сформировать кадровую базу, - уверен губернатор, - поможет филиал приволжского университета. А появление таких новых клиник с высокотехнологичным оборудованием поможет медикам сделать правильный выбор.
Мария Артес, Андрей Беляков "Вести-Владимир".