В Муроме начала работу новая детская поликлиника Сегодня ее посетил губернатор Александр Авдеев....

В Муроме начала работу новая детская поликлиникаСегодня ее посетил губернатор Александр Авдеев. Подробнее об оснащении нового муромского медучреждения - в материале Марии Артес.Детская площадка, просторные гардеробные, удобная регистратура. 100 врачей готовы принимать порядка 13-ти тысяч детей из разных районов. Открытия этой поликлиники жители ждали с нетерпением.Трехэтажный корпус, площадью 5 тысяч квадратов, появился благодаря нацпроекту "Здравоохранение". На его строительство выделили свыше 440 миллионов рублей.Светлана Ярикова, мама:- Впечатления самые хорошие. Большое здание, удобное. Большие коридоры. Новое оборудование. Кабинеты все новые, - удобные для пациентов и для родителей.Губернатор Александр Авдееев и председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова пообщались с маленькими пациентами и их родителями. Здесь есть хирургический блок, травмпункт, рентген-кабинет. Авдеев пообещал помочь с оборудованием.Выявить гастрит, эрозию стенок желудка, предотвратить появление язвы поможет гастроскопия. Процедура занимает не менее 7 минут. Ежедневно, - говорят врачи, - обследование проходят, как минимум - четыре человека.Сигнал даст знать, когда инструменты готовы к использованию. После каждого пациента аппарат - стерилизуют. Также в поликлинике работает "школа сахарного диабета".В будущем в поликлинике планируется открыть и профилактическое отделение, чтобы дети до года могли проходить обследования за один день.Татьяна Пивикина, главврач муромской районной детской больницы:- Дети приходят, их сразу осматривает травматолог, и педиатр делает заключение. Если это годовичок, то все специалисты, лаборатории, чтобы все это было сделано за один день.Губернатор заверил, что работа по привлечению в медучреждения региона молодых специалистов будет продолжена.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- По жилью надо помогать. Мы сейчас увеличили первичный взнос, для тех, кто приезжает, с полмиллиона - до миллиона. В любом случае, мы вкладываемся в обновление инфраструктуры.Сформировать кадровую базу, - уверен губернатор, - поможет филиал приволжского университета. А появление таких новых клиник с высокотехнологичным оборудованием поможет медикам сделать правильный выбор.Мария Артес, Андрей Беляков "Вести-Владимир".