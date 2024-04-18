Во Владимире прошёл фестиваль «Студенческая весна» для студентов среднего профессионального образования.

Во Владимире прошёл фестиваль «Студенческая весна» для студентов среднего профессионального образования. Об этом рассказала регионального правительства.Мероприятие прошло под девизом «Любовь к Родине начинается с семьи».По итогам фестиваля 1 место завоевал Владимирский экономико-технологический колледж. Серебро у Владимирского базового медицинского колледжа. Бронза досталась Владимирскому техникуму туризма.