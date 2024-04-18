Во Владимире прошёл фестиваль «Студенческая весна» для студентов среднего профессионального образования.
Во Владимире прошёл фестиваль «Студенческая весна» для студентов среднего профессионального образования. Об этом рассказала регионального правительства.
Мероприятие прошло под девизом «Любовь к Родине начинается с семьи».
По итогам фестиваля 1 место завоевал Владимирский экономико-технологический колледж. Серебро у Владимирского базового медицинского колледжа. Бронза досталась Владимирскому техникуму туризма.