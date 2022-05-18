Крыша в доме номер восемь по улице Школьный проезд давно прохудились. Балконные плиты разваливаются. На стенах глубокие дыры, кирпичи вылетают. Жители жалуются, что ремонтировать здание

Крыша в доме номер восемь по улице Школьный проезд давно прохудились. Балконные плиты разваливаются. На стенах глубокие дыры, кирпичи вылетают. Жители жалуются, что ремонтировать здание попросту некому. Ранее двухэтажку обслуживала управляющая компания МКП города Владимира ЖКХ. Коммунальщики договор расторгли. Другие управляшки связываться с проблемным домом не хотят. Ирина Курочкина, жительница дома №8 Любые другие управляющие