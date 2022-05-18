Смотрите в программе Вести Владимир:
Никулинская свалка
Нет дыма без огня. Почему жители...
Смотрите в программе Вести "Владимир":
Никулинская свалка
Нет дыма без огня. Почему жители Гусь-Хрустального района требуют скорейшей рекультивации Никулинской свалки?
Тропою "Дружбы"
Прогулка по лесу с познавательным уклоном. В парке "Дружба" областного центра открылся новый экологический маршрут.
Прощай, школа!
Владимирские выпускники прощаются со школой. "Последний звонок" после долгой ковидной паузы. Что в программе?