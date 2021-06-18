По данным за 17 июня, на территории региона случилось 5 ДТП, в которых пострадали пятеро человек. Так, в Петушках водитель велосипеда не уступил автомобилю. В результате столкновения

По данным за 17 июня, на территории региона случилось 5 ДТП, в которых пострадали пятеро человек. Так, в Петушках водитель велосипеда не уступил автомобилю. В результате столкновения велосипедист получил переломы ключицы и ребер, также рваную рану головы и сотрясение мозга. Мужчину госпитализировали. Как сообщают в ГИБДД, за сутки под колеса машин попали три пешехода. Во