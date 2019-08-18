Матч чемпионата Гондураса между Олимпией и Мотагуа привел к масштабным столкновениям фанатов двух команд. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии.

Матч чемпионата Гондураса между "Олимпией" и "Мотагуа" привел к масштабным столкновениям фанатов двух команд. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии.Беспорядки начались в столице страны Тегусигальпе. В ход пошли камни, палки и холодное оружие. Три человека, в том числе и один несовершеннолетний, получили смертельные ранения. Состояние трех пострадавших врачи оценивают, как критическое.Пострадали и футболисты "Мотагуа", чей автобус подвергся нападению фанатов "Олимпии". Досталось трем футболистам, в том числе и игроку сборной страны Эмилио Исагирре.