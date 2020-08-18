Не пропустите все подробности в 14.30 на канале "Россия".

Не пропустите все подробности в 14.25 на канале "Россия".Мусорная контрабанда.Одну несанкционированную свалку закрыли - в другом месте появилась новая. Жители Петушинского района против московского мусора.Ветер северный.День рождения строгого режима. Двести тридцать семь лет Владимирскому централу. История одной из самых знаменитых тюрем страны.Проволочный ювелир.И чудеса из проволоки. Какую цену заплатила мастерица из Владимира, чтобы овладеть необычной техникой?