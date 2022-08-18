52-летнего индивидуального предпринимателя обвиняют в незаконным производстве и (или) оборот...

52-летнего индивидуального предпринимателя обвиняют в незаконным производстве и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району установлено, что обвиняемый, осуществляющий индивидуальную предпринимательскую деятельность, закупал и хранил спиртосодержащую продукцию без соответствующий лицензии, планируя реализовать ее в дальнейшем. Из помещения автомойки и кафе, принадлежащих фигуранту, правоохранителями была изъята различная тара со спиртосодержащей продукцией, крепостью от 32 % до 97 % оборотов. Согласно результатам исследования, в емкостях находилась спиртосодержащая жидкость, не соответствующая требованиям ГОСТ, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В общей сложности из незаконного оборота изъято более 7 000 литров продукции неизвестного происхождения, стоимость которой превысила 2 700 000 рублей.Противоправная деятельность была пресечена в 2021 году сотрудниками регионального УФСБ.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.