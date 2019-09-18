В Александровском районе продолжают решать последствия пожара в многоквартирном доме в поселке Красное Пламя.

В Александровском районе продолжают решать последствияБез крыши над головой остались пятнадцать человек - в том числе четверо детей. Пожар произошел 16 сентября. Здание восстановлению не подлежит.Как нам сообщил по телефону заместитель главы администрации района Владимир Бессонов, в настоящее время всем семьям предложены варианты временного жилья. В ближайшее время начнутся выплаты материальной помощи. Помогли и местные бизнесмены , и деньгами , и одеждой. Детям уже купили учебники. Максимально быстро пострадавшим и оформят документы.Им предложен маневренный фонд - восемь квартир- это по количеству семей. решен вопрос с материальной помощью - по 10 тысяч на взрослого . Плюс администрацией принято решение о выделении по 25 тысяч - на взрослого и на детей и там в пострадавших есть три работника образования - это учителя местной школы. Наше управление образования приняло решение им оказать помощь- по 25 тысяч рублей дополнительно.