Роспотребнадзор в рамках федерального проекта Укрепление общественного здоровья разработал методики оценки питания жителей России. На основе этих оценок планируется подготовить для регионов новые рекомендации о том, как правильно скорректировать питание. В качестве пилотных территории для проведения исследований определены Республика Башкортостан, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.

Роспотребнадзор в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" разработал методики оценки питания жителей России. На основе этих оценок планируется подготовить для регионов новые рекомендации о том, как правильно скорректировать питание. В качестве пилотных территории для проведения исследований определены Республика Башкортостан, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.Как передает ГТРК "Самара", в Самарской области методика оценки состояния питания населения будет тестироваться, как в школах, так и в торговых точках. Об этом на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым рассказала руководитель Роспотребнадзора по области Светлана Архипова. Глава надзорного ведомства уточнила, что эксперимент продлится две неделе. Изучать рацион будут в 520 школах губернии. Причем обращать внимание будут не только на то, что ребенок ест в школе, но и за ее пределами. Результаты соберут в свод рекомендаций по питанию детей и озвучат в ноябре этого года.