Фигурант нашел в подъезде дома чужую сумку и воспользовался находившейся в ней банковской картой.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летний местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).По версии следствия, в июле текущего года фигурант нашел в подъезде многоквартирного дома сумку, из которой похитил мобильный телефон и банковскую карту, на счете которой находились деньги.В дальнейшем злоумышленник совершил операцию по денежному переводу на свой счет и найденное имущество выбросил.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 42 000 рублей.Противоправные действия фигуранта зафиксировала видеокамера, установленная в подъезде дома.Молодой человек был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.В ходе следствия причинённый ущерб был полностью возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.