На сегодняшней сессии Заксобрания депутаты приняли изменения в Устав области.

На сегодняшней сессии Заксобрания депутаты приняли изменения в Устав области, которые по-новому регламентируют сокращенный отныне состав и структуру областной администрации. А также многострадальный закон о межбюджетных отношениях.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания: «Больше миллиарда рублей перераспределяется из областного бюджета в адрес бюджетов муниципалитетов. Это касается транспортного налога, доходов от упрощенной системы налогообложения платы за негативное воздействие за окружающую природную среду. Муниципалитеты получат больше возможностей распоряжаться финансами и выполнять те задачи, которые стоят перед ними в их территориях».Это произошло после долгого противостояния между муниципалитетами и областной администрацией. Спорили об объемах, а главное - об условиях, на которых муниципалитеты смогут получать средства из облбюджета. Законодатели создали эффективную рабочую группу, которая уладила все противоречия - и закон принят.Изменения в областной Устав, также принятые сегодня, по сути, завершают во Владимирской области административную реформу. Что, по непонятным причинам, не было сделано вовремя - в 2013 году. Заксобрание сумело настоять на своем. В законе прописан не просто "аппарат губернатора" в целом. А конкретные комитеты и управления. И четыре поста вице-губернаторов. Вместо изначально предложенных обладминистрацией трех.Роман Кавинов, зампредседателя Заксобрания: «Мы понимаем, о каком заместителе губернатора идет речь. Именно о заместителе губернатора по сельскому хозяйству. Мы настаиваем на том что, не возражая в целом против административной реформы. Но это должно быть осознанно, последовательно и открыто, прозрачно».Михаил Язынин, Александр Чернышев