Это психологический детектив...

Это психологический детектив...Название интригует - «Метод Грёнхольма». В пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана речь идет об офисе и его обитателях. Из четырех персонажей престижную вакансию получит только один. И тут никто не предсказуем. Как отмечает режиссер спектакля Антон Карташов, зритель увидит те грани, когда человек перестает быть человеком в борьбе за заветную должность. В главной роли - Илья Струков. Премьера совсем скоро.. Заметим, что творческий коллектив ставит спектакль на собственные средства.