Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Вину не признаёт Уголовное дело Григория Вишневского....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Вину не признаётУголовное дело Григория Вишневского. Ночные кадры операции по задержанию и наручники в зале суда.- Дорожная классикаНе могут проехать ни пожарная, ни скорая. Жители села Баскаки вынуждены добираться домой по грязи. Есть ли выход?- Молодые законотворцыИ как молодежь участвует в законотворчестве региона .. И даже выходит на федеральный уровень.