Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Вину не признаёт
Уголовное дело Григория Вишневского....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Вину не признаёт
Уголовное дело Григория Вишневского. Ночные кадры операции по задержанию и наручники в зале суда.
- Дорожная классика
Не могут проехать ни пожарная, ни скорая. Жители села Баскаки вынуждены добираться домой по грязи. Есть ли выход?
- Молодые законотворцы
И как молодежь участвует в законотворчестве региона .. И даже выходит на федеральный уровень.