Об этом сообщили представители ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Дорожники круглосуточно ведут работы по восстановлению владимирских дорог. Об этом сообщили представители ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».Как правило, в порядок приводятся такие дороги, как М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо». Это необходимо, чтобы после зимнего периода дорожное полотно было в нормативном состоянии. Работники используют 63 тонны литого, холодного и горячего асфальта. Такое количество нужно для устранения повреждений на площади 756 квадратных метров.В Собинском и Петушинском районах уже устранено 192 квадратных метра недостатков. На обходе Владимира – 93 квадратных метра. А на той же М-7, но в Ковровском районе дорожники залатали 229 квадратов повреждений. В западном соединении с «Волгой» отреставрировано 122 квадратных метра, на восточном соединении в Суздальском и Камешковском муниципалитетах – 35 квадратов.