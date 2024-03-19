Предприятие, которое специализируется на производстве льняных, текстильных и хлопчатобумажных тканей, не выплатило сотрудникам зарплату. Работники ООО «Владтекс-экспорт» обратились в

Предприятие, которое специализируется на производстве льняных, текстильных и хлопчатобумажных тканей, не выплатило сотрудникам зарплату. Работники ООО «Владтекс-экспорт» обратились в прокуратуру. Как установили в надзорном ведомстве, без зарплаты за январь и аванса за февраль остались 151 человек. Общая сумма долга перед сотрудниками – больше 4,1 млн рублей. Директору ООО «Владтекс-экспорт» было внесено представление, в отношении руководителя организации