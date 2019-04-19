Потерпевшая рассказала, что с ее банковской карты были списаны денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж с банковских карт.В ОМВД России по району Перово обралась 70-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковской карты были списаны денежные средства. Полицейские установили, что неизвестный, получив доступ к расчетному счету потерпевшей, похитил с карты денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Кусковской улице. Им оказался 26-летний, ранее судимый приезжий.По данному факту ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В результате проведения дальнейших оперативно-следственных действий сотрудники полиции установили, что задержанный причастен к совершению еще 2 аналогичных противоправных деяний.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73