В регионе подтопило 5 участков автомобильных дорог, 1 мост и 77 приусадебных участков. Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 19 апреля все реки вскрылись ото

В регионе подтопило 5 участков автомобильных дорог, 1 мост и 77 приусадебных участков. Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 19 апреля все реки вскрылись ото льда. В настоящее время происходит снижение уровней воды на малых реках. Например, за сутки на реке Колокша уровень воды опустился на 39 см. Наоборот, на крупных реках области Оке