Французские пожарные более двенадцати часов противостоят огню на подземной парковке на юго-западе страны. В настоящее время известно о трех пострадавших. Операция, в которой задействовано около ста человек, продолжается, район ЧП оцеплен.

Вечером в субботу в городе Бордо, расположенном на юго-западе Франции, произошло возгорание на подземной парковке.Как сообщает ТАСС, к месту инцидента были стянуты внушительные силы пожарных – около 100 человек и 32 единицы техники.Высокая температура и сильное задымление помешали сразу добраться до очага возгорания и пламя распространилось на автомобили, находившиеся на стоянке.Борьба с огнем продолжается уже более 12 часов, в ходе операции пострадали трое пожарных.Известно, что в настоящее время район ЧП оцеплен, работы продолжаются.