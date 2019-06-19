Злоумышленник, воспользовавшись специальным сканнером, вскрыл дверь автомобиля и похитил чужое имущество...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Капотня г. Москвы задержан подозреваемый в краже предметов одежды и обуви», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 32-летней жительницы Подмосковья. Женщина пояснила, что купила товар в торговом комплексе, оставила его в своем автомобиле и ушла обедать. После возвращения из кафе потерпевшая не обнаружила купленных вещей. Материальный ущерб составил 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 21-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись специальным сканнером, вскрыл дверь автомобиля и похитил чужое имущество. Похищенное он успел продать, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18