Уже в ближайший понедельник на виртуальной конференции WWDC Apple может объявить о крупнейшем ребрендинге в истории компании. По утверждению сразу нескольких инсайдеров, появилась неподтвержденная информация о планах поменять название двух ключевых для Apple продуктов.Об этом сообщил руководитель популярного сетевого портала о цифровых устройствах XDA Developers Макс Вайнбах. "Я получил какое-то письмо, утверждавшее, что Apple переименует iOS в iPhone OS, а iPhone — в Apple Phone, и не поверил. Ничего себе", — ответил он на лаконичный твит другого инсайдера, Джона Проссера, состоявший из двух слов: "iPhone OS". При этом в последующем твите Вайнбах подчеркнул, что сам в этот слух не верит.Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn't believe it...wow- Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2020Безусловно, к такой информации следует относиться скептически. iPhone за 13 лет с момента анонса первой модели стал настолько мощным брендом, что поверить в готовность Apple отказаться от него, предложив пользователям вместо этого просто "телефон Apple" по аналогии с Apple Watch и Apple TV (в маркетинговых материалах и на упаковке тут слово Apple заменяется логотипом — надкусанным яблоком), трудно. В то же время, уже наверняка известно, что смартфоны компании в этом году ждет кардинальный редизайн — не исключено, что смена названия будет призвана подчеркнуть своего рода выход iPhone на новый виток развития.В информацию о переименовании iOS поверить куда легче — имена операционных систем Apple время от времени действительно меняет. В 2016-м году Apple переименовала OS X в macOS, а в 2019-м дала отдельное название варианту iOS для планшетов — iPadOS. В связи с этим переименование "телефонной" операционки в iPhoneOS выглядит логичным. Вот только тогда первая половина утечки противоречит второй — ведь, переименовывая iPhone в Apple Phone, оставлять "iPhone" в названии операционки было бы максимально странно.