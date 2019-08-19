Установлено, что злоумышленник тайно проник на территорию строительной площадки, взломал замок бытового помещения и похитил находившиеся там инструменты...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лосиноостровский задержали подозреваемого в краже строительных инструментов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже оборудования со строительной площадки, расположенной на Оборонной улице. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Осташковской улице. Им оказался 29-летний ранее судимый приезжий.Установлено, что злоумышленник тайно проник на территорию строительной площадки. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он взломал замок бытового помещения и похитил находившиеся там инструменты, после чего скрылся. Похищенное подозреваемый сбыл в один из ломбардов, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Лосиноостровский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29