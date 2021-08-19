Злоумышленник, являясь сотрудником банка, похитил 12 миллионов рублей. Он приобрел путевку за границу с целью скрыться, а оставшуюся сумму перечислил на свои банковские счета...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району задержали жителя Москвы по подозрению в присвоении денежных средств банка в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как установили полицейские, подозреваемый, являясь сотрудником банка, расположенного на Волгоградском проспекте, похитил денежные средства организации в сумме 12 миллионов рублей. Находясь на рабочем месте, злоумышленник взял с транспортной ленты два сейф-пакета с денежными средствами и, положив их в тележку, направился в уборную, где попытался прикрепить наличность к различным частям тела заранее приготовленным эластичным бинтом, однако его попытка не увенчалась успехом. Тогда он вернулся на рабочее место, взял скотч и завершил начатое, что позволило ему незаметно пройти через службу охраны и покинуть помещение банка.Данную недостачу обнаружили сотрудники финансово-кредитной организации в результате проведения внутренней проверки. Два пустых сейф-пакета, эластичные бинты и остатки клейкой ленты были обнаружены в туалетной комнате банка.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из аэропортов Москвы. Им оказался 26-летний житель столицы.По словам задержанного, часть денежных средств он потратил на личные нужды, а также на приобретение путевки за границу с целью скрыться от правоохранительных органов. Оставшуюся сумму перечислил на свои банковские счета.По данному факту следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния - лишение свободы сроком до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18