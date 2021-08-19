На три меньше, чем накануне. Возле отметки 190 мы топчимся четвёртые сутки. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 47 020. В лидерах по приросту по-прежнему

На три меньше, чем накануне. Возле отметки 190 мы топчимся четвёртые сутки. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 47 020. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 28 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 25. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 046 заражённых. Общая статистика по области выглядит