Медики констатировали смерть малолетней гражданки Израиля 2018 года рождения, летевшей бортом Пхукет — Москва, самолет совершил вынужденную посадку в Казани.

Медики констатировали смерть малолетней гражданки Израиля 2018 года рождения, летевшей бортом Пхукет — Москва, самолет совершил вынужденную посадку в Казани.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.Сообщается, что 18 октября Airbus A330, на борту находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка и 12 членов экипажа, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) — Москва (Шереметьево) в 16 часов по московскому времени совершил экстренную посадку в международном аэропорту Казань.Командир воздушного судна пошел на этот шаг в связи с остановкой дыхания у маленькой девочки. Но несмотря на то, что оперативные службы, в том числе бригада скорой помощи, заблаговременно прибыли к месту стоянки самолета для оказания помощи и предпринятые усилия врачей, ребенок скончался.