Эксперты выяснили самые популярные осенние направления, куда россиянки едут отдыхать без мужа и детей.

Наибольшей популярностью для женского отдыха пользуются курорты у моря. В тройку лидеров вошли Ялта, Сочи и Алупка.Сутки в Ялте обойдутся в 1,7 тысячи рублей, едут туда в среднем на 6 ночей. В Сочи жилье подешевле – 1155 рублей, поэтому бронируют его на более долгий срок – в среднем 8 ночей. В Алупке можно остановиться за 1225 рублей, средняя продолжительности поездки – 9 ночей.На четвертом месте в женском рейтинге оказался Петербург, куда россиянки приезжают на 4 ночи. Проживание в северной столице обойдется в среднем в 1823 рубля. Замыкает пятерку лидеров Красная Поляна, куда едут на 3,5 ночи и платят 1683 рубля за ночь.В десятку вошли также Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Осташков и Гагра. Дешевле всего женщинам отдыхать в конце осени в Гагре: здесь аренда жилья для отдыха обойдется 600 рублей, в среднем. Дороже всего – в Осташкове (3 тысячи рублей в сутки), говорится в исследовании Tvil.ru.Список городов для женского туризма составлен на основе оплаченных броней отелей, квартир и коттеджей на период с 1 октября по 30 ноября 2019 года.В понятие "женский туризм" эксперты включают шопинг, спа, красивые пляжи, романтическую атмосферу, а также некоторые виды активного отдыха.