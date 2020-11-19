Войдя в квартиру, злоумышленники стали угрожать, похитили мобильный телефон, а также банковскую карту, с которой впоследствии были списаны денежные средства, и скрылись...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОМВД России по Басманному району задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении имущества и денежных средств путем грабежа.В полицию поступило заявление от 21-летней приезжей девушки. Она сообщила, что через сеть Интернет познакомилась молодым человеком и пригласила его в квартиру, расположенную в Петроверигском переулке, в которой временно проживает. Однако мужчина пришел не один, а с приятелем. Войдя в квартиру, они стали угрожать, похитили принадлежащий ей мобильный телефон, а также банковскую карту, с которой впоследствии были списаны денежные средства, и скрылись. Материальный ущерб составил около 350 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Озерной улице задержали двоих подозреваемых – приезжих молодых людей 22 и 23 лет.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60