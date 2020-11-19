Вертолет санавиации доставил по воздуху в больницу первого во Владимирской области пациента. Как сообщают в департаменте здравоохранения, больного с острым нарушением мозгового

Вертолет санавиации доставил по воздуху в больницу первого во Владимирской области пациента. Как сообщают в департаменте здравоохранения, больного с острым нарушением мозгового кровообращения доставили из Мурома во Владимир за 45 минут. Сейчас пациент находится в сосудистом центре ОКБ, специалисты делают все возможное для спасения его жизни. Вертолетная площадка на территории ОКБ была введена в эксплуатацию