Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или раньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или раньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1"."Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", – подчеркнула Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год".В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина поможет избавиться от пандемии, однако "циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени".