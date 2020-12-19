По статистике, 2,5 % заболевших коронавирусом в регионе спасти не удалось.

По статистике, 2,5 % заболевших коронавирусом в регионе спасти не удалось.В то время как средний показатель смертности по России - 1,8%, это данные Проектного офиса Информационного центра по коронавирусу.Напомним, что за минувшие сутки во владимирской области скончался еще один больной. Общее количество погибших за время пандемии достигло 414.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 392 случая заболевания.