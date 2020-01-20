На Камп Ноу завершилась встреча 20-го тура чемпионата Испании между каталонской Барселоной и Гранадой. Под руководством нового главного тренера Энрике Сетьена сине-гранатовые оказались сильнее соперника со счетом 1:0 и обошли Реал в турнирной таблице Ла Лиги.

На "Камп Ноу" завершилась встреча 20-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и "Гранадой". Под руководством нового главного тренера Энрике Сетьена "сине-гранатовые" оказались сильнее соперника со счетом 1:0 и обошли "Реал" в турнирной таблице Ла Лиги.Автором единственного мяча в этой встрече стал Лионель Месси, которому ассистировал Артуро Видаль. Аргентинец отличился на 76-й минуте игры. У гостей за вторую желтую карточку во втором тайме был удален Херман Санчес."Барселона" сравнялась с "Реалом", набрав 43 очка. Однако по дополнительным показателям именно каталонский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. "Гранада" с 27 баллами занимает десятое место.